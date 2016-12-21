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doğu timor'da 6,7 büyüklüğünde deprem oldu

DOĞU TİMOR'DA 6,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

Doğu Timor'un kuzeyinde Banda Denizi'nde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tarih : 21 Aralık 2016, 12:35
Puan Ver : Doğu Timor'da 6,7 Büyüklüğünde Deprem Oldu(7/10)7


ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Doğu Timor'un 278 kilometre kuzeydoğusu olan depremin, 151,5 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.



Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.



Banda Denizi'nde meydana gelen depremin Avustralya'nın kuzeyinde de hissedildiği belirtildi.



 



kaynak:sabah








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