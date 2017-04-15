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doğu azerbaycan'da sel 18 can aldı

DOĞU AZERBAYCAN'DA SEL 18 CAN ALDI

İran'ın resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Acil Durumlar Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kolivend yaptığı açıklamada, birkaç günden beri Doğu Azerbaycan ilinde aşırı yağışlardan dolayı 18 kişinin Acebşir ve Azerşehr kentlerinde sele kapılarak hayatını kaybettiğini belirtti.

Tarih : 15 Nisan 2017, 11:18
Puan Ver : Doğu Azerbaycan'da Sel 18 Can Aldı(6/10)7


İran'ın resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Acil Durumlar Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kolivend yaptığı açıklamada, birkaç günden beri Doğu Azerbaycan ilinde aşırı yağışlardan dolayı 18 kişinin Acebşir ve Azerşehr kentlerinde sele kapılarak hayatını kaybettiğini belirtti.



Kolivend, selden dolayı 12 kişinin de yaralandığını söyledi. IRNA, İran'ın Doğu ve Batı Azerbaycan illerinin yanı sıra Mazenderan, Kordestan ve Zencan illerinde de aşırı yağışların hasarlara sebep olduğunu yazdı.



 



kaynak:ahaber








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