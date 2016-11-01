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DOĞU ANADOLU'DAKİ KAR YAĞIŞI


DOĞU ANADOLU'DAKİ KAR YAĞIŞI
Tarih : 01 Kasım 2016, 11:48
Puan Ver : Doğu Anadolu'daki Kar Yağışı(7/10)9


Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.



Bölgede hava sıcaklığının düşmesi sebebiyle akşam saatlerinde Erzurum, Kars ve Ardahan'da başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini artırdı.



Özellikle sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle kent merkezinin de beyaza büründüğü Erzurum'da kar kalınlığı 10, Kars'ta 4, Ağrı ve Ardahan'da da 3 santimetreye ulaştı.



Bu kentlerde halen etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle bazı vatandaşların araçlarının üzerini ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizlemeye çalıştığı gözlendi.



Kar yağışına hazırlıksız yakalanan ve araçlarında kışlık lastik bulunmayan bazı sürücüler de güçlükle ilerleyebildi.



Karayolları ile belediye ekipleri de yolların kapanmaması için kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.








Etiketler: Doğu  Anadolu  Daki  Kar  Yağışı    haber

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