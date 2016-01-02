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DOĞU ANADOLU'DA KIŞ


DOĞU ANADOLU'DA KIŞ
Tarih : 02 Ocak 2016, 12:35
Puan Ver : Doğu Anadolu'da Kış(9/10)10


 Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 14 dereceyle Ardahan'da ölçüldü. Bölgede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede gece en düşük hava sıcaklığı eksi 14 dereceyle Ardahan'da kaydedildi. Diğer illerde ise hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 13, Erzurum'da 12, Ağrı'da 10, Erzincan'da 8, Iğdır'da 5, Tunceli'de 4 derece oldu.



Bölgede havanın durumunun çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Ağrı ve civarında yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus bekleniyor.



En yüksek hava sıcaklıklarının Tunceli'de 3, Iğdır'da sıfır, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 1, Erzurum'da 3, Kars ve Ardahan'da 6, Ağrı'da 7 derece olacağı öngörülüyor.








Etiketler: Doğu  Anadolu  Da  Kış    haber

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