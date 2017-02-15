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doğu anadolu da kış

DOĞU ANADOLU DA KIŞ

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 25 derece ile Ardahan'da ölçüldü.

Tarih : 15 Şubat 2017, 11:26
Puan Ver : Doğu Anadolu Da Kış(9/10)9


Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 25 derece ile Ardahan'da ölçüldü.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede bugün havanın parçalı, yer yer çok bulutlu Iğdır ve Ardahan çevrelerin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Buzlanma ve don olayı ile yer yer pus hadisesi meydana gelebilecek bölgede, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.



Bölgede, gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 21, Ardahan'da 25, Ağrı'da 12, Erzurum'da 16, Erzincan'da 10 ve Iğdır'da 7 derece ölçüldü.



 



kaynak:haberler








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