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DOĞU ANADOLU BÖLGESİ DONUYOR!


DOĞU ANADOLU BÖLGESİ DONUYOR!
Tarih : 18 Aralık 2015, 12:11
Puan Ver : Doğu Anadolu Bölgesi Donuyor!(9/10)10


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Sibirya üzerinden gelen yüksek basınç sisteminin etkisi altına giren bölgede, hava az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma, don ile yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 2, Tunceli'de 4, Erzincan'da 11, Erzurum'da 13, Ağrı'da 16, Ardahan'da 18, Kars'ta 21 derece ölçüldü.



Günün en yüksek hava sıcaklığı Iğdır'da 7, Erzincan'da 5, Tunceli 3 diğer illerde sıfırın altında Ağrı, Erzurum, Kars, Ardahan'da 2 derece olması tahmin ediliyor.



Bölgede kar kalınlıkları Ağrı'da 7, Erzurum'da 3, Kars'ta 2 olurken, Cıbıltepe Kayak Merkezinde 9, Palandöken'da 40 ve Konaklı Kayak Merkezi'nde 45 santimetre olarak ölçüldü.



Belediye ekiplerince kar yağışının etkisini yitirdiği bölgelerde yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.








Etiketler: Doğu  Anadolu  Bölgesi  Donuyor    haber

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