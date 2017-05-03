Güneş ışınları her ne kadar D vitamini açısından faydalı olsa da, korunmazsanız erken yaşlanmaya sebep oluyor. Bu sebeple çinko oksit veya titanyum dioksit içeren güneş koruyucuları tercih etmelisiniz



ÇİNKO OLSUN



Güneş kremi seçerken içeriğinde çinko oksit ve titanyum dioksit bulunmasına dikkat etmek gerekir. Bu iki madde, zararlı UV ışınlarına karşı adeta set vazifesi görür.



Seçtiğiniz kremin kimyasal içermemesi de son derece önemli. Özellikle alerjik bünyeye sahip olanlar, güneş kremi seçerken muhakkak doktorlarına danışmalılar.



Güneşin zararlarından korunayım derken daha büyük hasarlara sebep olmamak gerekir.







KREM LOSYONDAN DAHA ETKİLİ



Cilt tipleri kişiden kişiye değişiklik gösterir. Güneş altında kalacağınız zaman; cilt tipiniz, güneş kremi tercihinizi etkileyen faktörlerdir. Washington Üniversitesi Dermatoloji Birimi'nin güneş kremleri üzerinde yaptığı araştırmaya göre, güneş kremleri güneş losyonlarından çok daha etkili koruma sağlamaktadır. Güneşe çıkmadan yarım saat önce sürülmeleri ve iki saatte bir yenilenmeleri gerekir. Yine aynı araştırmaya göre; 30 SPF özellikli güneş kremleri, morötesi ışınların yüzde 97'sini, 50 SPF yüzde 98.5'ini engeller. Yetişkinler için 30 koruma faktörü ideal kabul edilebilirken, çocuklar için bu rakam biraz daha yükseltilmelidir.