Metropol yaşama alışkın olanlar için “doğa” kent merkezinin dışında başlarken, “Nefis Çankaya Evleri”, temiz hava ve yeşil manzarayı Başkent'in kalbine getirdi.



Metropol yaşama alışkın olanlar için “doğa” kent merkezinin dışında başlarken, “Nefis Çankaya Evleri”, temiz hava ve yeşil manzarayı Başkent'in kalbine getirdi.



Şehrin stresinden uzak yaşam isteyenler genellikle kentten biraz daha uzak bölgelerde inşa edilen konut projelerine yöneliyor. Başkent Ankara'da İncek ve Beytepe bölgesi bu noktada öne çıkarken, kent merkezinden vazgeçmeyen konut sahipleri ise temiz havadan uzak, klasik konutlarda oturmaya ister istemez devam ediyor.



Başkentli'nin en fazla tercih ettiği yerleşim yerlerinden Çankaya'da çok sayıda konutun yer alması nedeniyle sıkışık bir görünüm oluşturulduğunu vurgulayan YP İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Osman Cem Çankaya, bölgeden ayrılmak istemeyenlerin ise 30-40 yıllık binalarda yaşamını sürdürmeye devam ettiğini ifade etti.



Büyükşehirlerde hayatın genellikle ev ve iş arasında geçtiğini, Ankara'da da durumun bu şekilde devam ettiğini kaydeden Çankaya, “Trafik, iş stresi ve daha birçok etken günümüz şehir insanının yaşam kalitesini düşürüyor. Bu yüzden de evinde rahat etmek, konfora ulaşmak, aynı zamanda da temiz hava ve doğadan da kopmamak istiyor. Ankara'da kent merkezinin dışında kalan bölgeler isteneni verse de, kent merkezinden ayrılmayı düşünmeyenler yeşile özlem duyarak yaşamaya devam ediyor” dedi.



İmrahor Vadisi'nin Çankayalılar'a sunduğu temiz hava ile öne çıkan bir alan olduğuna dikkati çeken Osman Cem Çankaya, şunları söyledi:



“Başkent'in kalbi Çankaya'nın oksijen deposu olan İmrahor Vadisi, kentin en ferah bölgelerinden. Yaklaşık 25 yıldan bu yana ürettiğimiz konutlarla sektöre yeni bir hareket getiren YP İnşaat olarak, bölgede hayata geçirdiğimiz Köşk İkizleri, Vadi 2000, Vadi 3000 ve Vadi 5000 projelerinin ardından şimdi yeni projemiz Nefis Çankaya Evleri'nde konut sahiplerini doğayla buluşturuyoruz. Bölgeyi taçlandırdığımız Nefis Çankaya Evleri, şehir insanını yeşile hasret bırakmadan, kent yaşamıyla bütünleştiriyor. Kentin merkezinde, trafikten uzak, günlük hayatın ritmini doğanın dinginliğiyle bütünleştiren, yeşilin tüm renklerini kucaklayan bir yaşam sunduğumuz projemizde yerini alanlar tam anlamıyla ‘nefis' bir hayatın keyfini sürecek.”







-“Nefis Çankaya Evleri”







Yenilikleri yakından takip eden, modern teknikleri akılcı bir mühendislikle sunarak her zaman daha iyisini hedefleyen YP İnşaat; Nefis Çankaya Evleri'yle herkesi doğanın içinde bir yaşama davet ediyor.



Yatay ve dikey iki bölüme sahip proje, 20 dönümlük bir arsa üzerinde, toplam 50 bin metrekarelik bir inşaat alanı ile oluşuyor. Farklı konut tiplerinde 209 konutun yer aldığı Nefis Çankaya Evleri, Ankara'nın doğal yaşam alanı İmrahor Vadisi'ne cephesiyle, kent yaşamını doğanın tertemiz havası, trafik gürültüsünden uzak ve muhteşem manzarasıyla bütünleştiriyor.



Projede ayrıca, yüzme havuzu ve güneşlenme terasları, 500 metrekare seyir terası, vadi manzaralı cafe, sauna, özel çalışma odası, fitness, basketbol sahası ve çocuk oyun alanı yer alıyor.