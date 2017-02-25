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doğanın iyileştirici gücü: aromaterapi

DOĞANIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ: AROMATERAPİ

Hastanede uzun süre yatan hastalar ve yakınları, yaşadıkları yoğun stresten aromaterapiyle kurtulabiliyor

Tarih : 25 Şubat 2017, 12:51
Puan Ver : Doğanın İyileştirici Gücü: Aromaterapi(7/10)9


Yüzyıllardır farklı amaçlar için kullanılan kokular aslında sağlık ve enerji dağıtıyor. Özellikle son yıllarda yapılan çalışmalar, birçok hastalığın tedavi desteklerinde kokuların da yer aldığını ortaya koyuyor. Şifa kaynağı olarak bilinen aromaterapinin doğru ve güvenli kullanıldığında; hem psikolojik, hem de fiziksel yararları bulunuyor. Eczacı ve Klinik Aromaterapi Uzmanı Aslı Yazıcıoğlu, klinik aromaterapi hakkında bilinmeyenleri anlattı...



BEŞ YILDA İKİ KAT ARTTI

Klinik aromaterapi nedir?

Klinik aromaterapi, aromaterapinin hastane çatısı altında belli bir rahatsızlığı hedefleyerek onu iyileştirmek üzere yapılan sistemli uygulamalardır. Aromaterapi bu durumlarda genelde tamamlayıcı yönü ile öne çıkar. Yani klinik aromaterapi, doktor gözetimindeki tıbbi bir tedaviyi destekler. Sağlık sistemi tüm dünyada; tedavi başarısını ve hasta memnuniyetini yükseltmek için güvenli, düşük maliyetli ve farmakolojik olmayan yöntem arıyor. Bu tam da klinik aromaterapinin yaptığı şey. Klinik aromaterapinin Amerika'daki hastanelerde kullanımı son beş yılda iki kat arttı.



Hangi durumlarda kullanılıyor?

Örneğin hastanelerde operasyon öncesinde ve sonrasında, onkoloji tedavisi sürecinde doğumlarda yoğun stres yaşanıyor. Üstelik bu stres sadece hastalar için değil, hasta yakınları için de geçerlidir. Bu dönemlerde aromaterapinin hem hastalara, hem hasta yakınlarına rahatlatıcı, stres azaltıcı etkisi oluyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Doğanın  İyileştirici  Gücü  Aromaterapi    haber

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