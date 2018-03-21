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DOĞAN TV'Yİ İŞGAL DAVASINDA KARAR ÇIKTI!


Doğan TV'yi işgal davasında karar çıktı!
Tarih : 21 Mart 2018, 22:40
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Bağcılar'daki Doğan Medya Center'ın işgal edilip yayınının kesilmesi ve çıkan olaylarda bir kişinin şehit edilmesine ilişkin davada, 3 eski subay ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

"ANAYASAL DÜZENİ KALDIRMAYA TEŞEBBÜS"

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen dava karara bağlandı.

Mahkeme heyeti, eski yüzbaşı tutuklu sanıklar Erdal Şeker, Su¨leyman Ahmet Kaya ve Mehmet Akif Aslan'ın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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