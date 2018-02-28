DOĞAN MEDYA CENTER'IN İŞGALİ DAVASINDA İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU
FETÖ'nün Doğan Medya Center'i işgal girişimi davasında, 3 rütbeli eski asker için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Savcı, 16 erin de beraatini istedi.
FETÖ'nün darbe girişiminde Bağcılar'daki Doğan Medya Center'ın işgal edilip yayınının kesilmesi ve çıkan olaylarda bir kişinin şehit edilmesine ilişkin davada açıklanan esas hakkındaki mütalaada, tutuklu 3 eski subayın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "haberles¸menin engellenmesi" suçundan 7 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması, diğer 16 sanığın ise beraati istendi.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak: haberinburada
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