'mini Mini Bir Kuş' Şarkısını Çalan Personel İşine Devam Ediyor
Konkordato Kanunu Meclis'ten Geçti, İflas Erteleme Devri Resmen Bitti
Otoyolda Büyük Heyelan! İstanbul Yönü Trafiğe Kapandı
Sanatçılar, Afrin Harekatı'na Destek İçin Hatay'a Gitti
Çöpten Ölmek Üzere Olan 6 Yavru Kedi Çıktı! Böyle Hayata Tutundular
Uyurgezer Çocuk Bahçede Donarak Öldü
Putin Açıkladı! Erdoğan Devreye Girdi, Guta'dan İlk Tahliye Yapıldı
Beşiktaş Lens'in Bonservisini Aldı! İşte Sözleşme Detayları
Korsan Öğrenci Servisinin Şoförü Alkollü Yakalandı
İstanbul'un İlk Gazetecilik Okulu Olan Nişantaşı Kampüsü Satılıyor
Gişelerin Çıkışında Durdurulan Araçtan 350 Kiloluk Uyuşturucu Çıktı
Kocası İle Tartıştı, Oğlunu Camdan Aşağı Attı
Otobüste Müşterilerin Parasını Çalan Sahte Polisler Kameraya Böyle Yansıdı
Rus Sporcuda Doping Çıkınca Madalya Türkiye'ye Geldi
İşte Skandal Sözlere İmza Atan Akit Tv Sunucusu İçin İstenen Ceza
Yağmurda Islanmamak İçin Küçük Çocuğu Şemsiye Yaptı!
Trump'ın Damadına Üst Düzey Yasak! Gizli Toplantılara Katılamayacak
Toplu Taşımada Yeni Dönem! İstanbul'a Sürücüsüz Otobüsler Geliyor
Canan Karatay'ın Antidepresan Çıkışına Akademisyenlerden Yanıt: Doktor Kontrolünde Kullanılmalı
Okulun Bahçesi Göle Döndü! Öğrenciler Banklardan Kendi Köprüsünü Yaptı

Doğan Medya Center'ın işgali davasında istenen cezalar belli oldu

DOĞAN MEDYA CENTER'IN İŞGALİ DAVASINDA İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

FETÖ'nün Doğan Medya Center'i işgal girişimi davasında, 3 rütbeli eski asker için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Savcı, 16 erin de beraatini istedi.

Tarih : 28 Şubat 2018, 12:50
Puan Ver : Doğan Medya Center'ın İşgali Davasında İstenen Cezalar Belli Oldu(10/10)6

FETÖ'nün darbe girişiminde Bağcılar'daki Doğan Medya Center'ın işgal edilip yayınının kesilmesi ve çıkan olaylarda bir kişinin şehit edilmesine ilişkin davada açıklanan esas hakkındaki mütalaada, tutuklu 3 eski subayın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "haberles¸menin engellenmesi" suçundan 7 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması, diğer 16 sanığın ise beraati istendi.

Ayrıntılar gelecek...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Doğan  Medya  Center  In  İşgali  Davasında  İstenen  Cezalar  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER