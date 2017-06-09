DOĞAN HAKYEMEZ ANTALYASPOR'DAN AYRILDI
Türkiye Basketbol 2. Lig'de mücadele eden Antalyaspor'da 1. lige yükselme hedefinin gerçekleştirilememesinin ardından genel menajer Doğan Hakyemez ile antrenör Alaeddin Yakan görevini bıraktı.
Türkiye Basketbol 2. Lig'ini 3'üncü sırada tamamlayan Antalyaspor, 1. lige yükselme hedefinin gerçekleştiremedi. Kadro kalitesi ve yüksek bütçesiyle ligde dikkati çeken takımlar arasında yer alan Antalyaspor'da şampiyonluk yaşanmamasının ardından ayrılık süreci yaşandı. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile toplantı yapan Doğan Hakyemez, genel menajerlik görevinden ayrıldı. Hakyemez'in yanı sıra antrenör Alaeddin Yakan da görevini bıraktı.
kaynak:sabah
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