Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

doğalgazda rekor tüketim

DOĞALGAZDA REKOR TÜKETİM

Ocak ayında doğalgaz tüketiminde aylık bazda tüm zamanların rekoru kırıldı.

Tarih : 24 Mart 2017, 12:57
Puan Ver : Doğalgazda Rekor Tüketim(7/10)7


Bu kış hava şartlarının çetin geçmesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre rekor kırılmasına neden oldu. EPDK verileri incelendiğinde ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre doğalgaz tüketiminin yüzde 11,24 oranında artış gösterdiği ve 6,3 milyar metreküpe ulaştığı, bu rakamın aylık bazda tüm zamanların rekor doğalgaz tüketimi olduğu bilgisi elde ediliyor. Verilere göre ocak ayı Türkiye'de en çok doğalgaz tüketilen ve ithal edilen ay olma özelliğine kavuştu. Soğuk havaların etkisi ile doğalgaz tüketiminin rekor seviyeye ulaştığını belirten yetkililer, 2016 yılının ocak ayında da 5 milyar 783 metreküp doğalgaz tüketimi ile rekor kırıldığını ancak bu seneki tüketimin bu rakamın da üzerine çıktığını söyledi.



Tüketimde Aslan Payı Konutlarda



EPDK tarafından verilen tüketim raporlarına göre ocak ayında kırılan doğalgaz tüketim rekorunda aslan payını konutlar almış durumda bulunuyor. 2017 yılının ocak ayında konutlardaki doğalgaz tüketimi yüzde 19,19 oranında artış göstererek 2 milyar 946 milyon metreküpe yükseldi. Konutlardaki ısınma amaçlı doğalgaz tüketimi toplam tüketimin yüzde 80'ini oluşturuyor.



 



kaynak:bankacıyım








Etiketler: Doğalgazda  Rekor  Tüketim    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER