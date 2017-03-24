DOĞALGAZDA REKOR TÜKETİM
Ocak ayında doğalgaz tüketiminde aylık bazda tüm zamanların rekoru kırıldı.
Bu kış hava şartlarının çetin geçmesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre rekor kırılmasına neden oldu. EPDK verileri incelendiğinde ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre doğalgaz tüketiminin yüzde 11,24 oranında artış gösterdiği ve 6,3 milyar metreküpe ulaştığı, bu rakamın aylık bazda tüm zamanların rekor doğalgaz tüketimi olduğu bilgisi elde ediliyor. Verilere göre ocak ayı Türkiye'de en çok doğalgaz tüketilen ve ithal edilen ay olma özelliğine kavuştu. Soğuk havaların etkisi ile doğalgaz tüketiminin rekor seviyeye ulaştığını belirten yetkililer, 2016 yılının ocak ayında da 5 milyar 783 metreküp doğalgaz tüketimi ile rekor kırıldığını ancak bu seneki tüketimin bu rakamın da üzerine çıktığını söyledi.
Tüketimde Aslan Payı Konutlarda
EPDK tarafından verilen tüketim raporlarına göre ocak ayında kırılan doğalgaz tüketim rekorunda aslan payını konutlar almış durumda bulunuyor. 2017 yılının ocak ayında konutlardaki doğalgaz tüketimi yüzde 19,19 oranında artış göstererek 2 milyar 946 milyon metreküpe yükseldi. Konutlardaki ısınma amaçlı doğalgaz tüketimi toplam tüketimin yüzde 80'ini oluşturuyor.
kaynak:bankacıyım
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