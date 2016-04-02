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'doğalgazda kış öncesinde indirim bekliyoruz'

'DOĞALGAZDA KIŞ ÖNCESİNDE İNDİRİM BEKLİYORUZ'

Aksa Enerji Ticaret AŞ Genel Müdürü Murat Kirazlı, Türkiye'de doğalgaz fiyatlarında gelecek kış öncesinde indirim beklendiğini belirterek, "Tecrübelerimiz doğrultusunda yüzde 10'un altında olmayacak bir indirim öngörüyoruz" dedi

Tarih : 02 Nisan 2016, 12:01
Puan Ver : 'doğalgazda Kış Öncesinde İndirim Bekliyoruz'(7/10)6


Doğalgazdaki indirim oranında, gerek Rusya gerekse İran ile süren  mevcut iki büyük kontrat konusunda yaşanan anlaşmazlıkların çözümünün belirleyici  olacağını anlatan Kirazlı, "Tabi ki buradaki şartlar bellidir. Ancak piyasada edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda, yüzde 10'un altında olmayacak bir indirim  öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Murat Kirazlı, şunları kaydetti:



"Bu noktada, zamanlama meskenler ve biz sanayiciler için farklı gelişiyor. Elektrik piyasası üzerinden baktığınızda indirim ne zaman gelirse  gelsin çok ciddi bir değişime neden olacaktır. Aşağı yönlü bir fiyat hareketi ki ardından son kullanıcılar da dahil olmak üzere elektrik fiyatlarının düşmesine  yansıyacaktır. Meskenler içinse doğalgaz indiriminin önemi kış aylarının gelmesiyle ilgilidir. Önümüzdeki kış öncesinde meskenler için bir miktar doğalgaz  indiriminin, politik söylemlerle de orantılı olarak geleceğini bekliyoruz. Burada  tabi farklı konular, süren belirli anlaşmazlıklar, tahkime giden ve bunun  sonucunda kazanılmış bazı süreçler var. Bütün bunların tam sonuçlarını öngörmek  zor."



'İRAN KOLAY BİR PAZAR DEĞİL'



İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasının bölge pazarları  açısından etkisini de değerlendiren Kirazlı, "İran biz dahil olmak üzere bütün  oyuncular için hatta sadece enerjide değil her alanda herkes için bir pazar.  Fakat çok kolay bir pazar olmadığının da farkındayız. Kendine özgü ticaret  yöntemleri olan bir pazar. Daha önce elektrikte Türkiye ile iyi veya kötü bazı  tecrübeler de yaşamış bir pazar. İlgi alanımızda yer alıyor, ama şu anda somut  gelişmiş bir öngörümüz yok." ifadelerini kullandı.








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