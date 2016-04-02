

Doğalgazdaki indirim oranında, gerek Rusya gerekse İran ile süren mevcut iki büyük kontrat konusunda yaşanan anlaşmazlıkların çözümünün belirleyici olacağını anlatan Kirazlı, "Tabi ki buradaki şartlar bellidir. Ancak piyasada edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda, yüzde 10'un altında olmayacak bir indirim öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.







Murat Kirazlı, şunları kaydetti:







"Bu noktada, zamanlama meskenler ve biz sanayiciler için farklı gelişiyor. Elektrik piyasası üzerinden baktığınızda indirim ne zaman gelirse gelsin çok ciddi bir değişime neden olacaktır. Aşağı yönlü bir fiyat hareketi ki ardından son kullanıcılar da dahil olmak üzere elektrik fiyatlarının düşmesine yansıyacaktır. Meskenler içinse doğalgaz indiriminin önemi kış aylarının gelmesiyle ilgilidir. Önümüzdeki kış öncesinde meskenler için bir miktar doğalgaz indiriminin, politik söylemlerle de orantılı olarak geleceğini bekliyoruz. Burada tabi farklı konular, süren belirli anlaşmazlıklar, tahkime giden ve bunun sonucunda kazanılmış bazı süreçler var. Bütün bunların tam sonuçlarını öngörmek zor."







'İRAN KOLAY BİR PAZAR DEĞİL'







İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasının bölge pazarları açısından etkisini de değerlendiren Kirazlı, "İran biz dahil olmak üzere bütün oyuncular için hatta sadece enerjide değil her alanda herkes için bir pazar. Fakat çok kolay bir pazar olmadığının da farkındayız. Kendine özgü ticaret yöntemleri olan bir pazar. Daha önce elektrikte Türkiye ile iyi veya kötü bazı tecrübeler de yaşamış bir pazar. İlgi alanımızda yer alıyor, ama şu anda somut gelişmiş bir öngörümüz yok." ifadelerini kullandı.