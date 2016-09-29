

Enerji Bakanı Berat Albayrak EPDK'da önemli açıklamalarda bulunuyor.







Bakan Albayrak'ın konuşmasından notlar;







* Bugün alacağımız kararların bundan sonra da olduğu gibi hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.







* Biliyorsunuz yılbaşı itibariyle özellikle İran tahkimiyle ilgili ilk olumlu karar sonrasında BODAŞ'ın taşıyacağı ekonomik yükle ilgili indirim olarak yansıyacağını belirtmiştik. Bu kararın yıl sonundan önce uygulanması için bir süreç içindeyiz. Karar imza noktasına gelmediğinden süreç tamamlanmadı. Ancak kış gelmeden başlayacağını ifade ettiğimiz için toplantı neticesinde 1 Ekim itibariyle yansıtma yönünde karar aldık.



* Burada önemli bir adım bu. Kış aylarında indirim yapan bir hükümet de olduk. Bugün itibariyle yüzde 10 indirim yapan bir hükümet olduk. Aynı zamanda sanayimizde de çok ciddi bir maliye girdisi oluşturan enerji maliyetleri son çeyrek Türkiye ekonomisinde sanayide de önemli etkileri olacaktır.







"ELEKTRİKTE ZAM ÖNGÖRMÜYORUZ, HATTA..."







* Bugün itibariyle ifade etmekten mutluluk duyuyoruz. Elektrikte zam öngörmüyoruz. Piyasa liberal piyasa olduğundan elektrik maliyetlerinde düşme yönünde hareket olması da mümkün. Keşke İran'la daha önceden konuşsaydık, yıllar yıllar sürmeseydi.







* Yılbaşı itibariyle kazandığımızın kararı imzalanacağı bir süreç bu. Bu kesinleşince detaylar konuşulacak. İndirimin yansımasıyla ilgili sorun yok.







* (Türk Akımı hakkında) 24 Kasım ilişkilerimiz ve sonrasında 7 aylık sürece baktığınızda zor bir dönem sonrasında Haziran ayında sürecin normale girmesi ve rahatlama. Türkiye ve Rusya ilişkilerinde önemli konulardan biri enerji. Türk Akımı 24 Kasım'a kadar belirli bir mesafeye gelmiş durumdaydı. Şimdi aynı şekilde başladık ve devam ediyoruz. Sayın Putin'in Enerji Kongresi kapsamında Türkiye'de olması sebebiyle Türk ve Rusya tarafı olumlu adım atılır mı sorusu kapsamında müzakerelere devam ediyor. Bu toplantıya kadar Türk Akımı konusunda önemli bir mesafe yaşayacağımız yönünde. Putin geldiğinde daha net ve somut şekilde göreceğiz.







* KEK kapsamında toplantı olacak mı henüz yanıt alamadım. KEK'te olursa çok ayrı olur. Vize, tarım, turizm konuları var. Ekonomi alanındaki diğer hususlarla ilgili gelişmeler hızlı bir şekilde ilerliyor. Benim net bir bilgim yok.







* Yerli kömürde belirlediğimiz 5-6 bölge var. Bölgedeki arz talep dengesi bizim için önemli, yapılacak yatırımın geri dönüşümü açısından alan önemli. Özellikle İç Anadolu Ankara Çayırhan öne çıkıyor. En geç önümüzdeki hafta içinde ilana çıkacağını düşünüyorum. Yenilebilirde de son noktaya geldik. Ekim ayı içinde açıklayacağız. Somut ve net şunu koyduk; güneş ve rüzgar Türkiye'de var.







* Yerli üretim ve yerli Ar-Ge kapsamında çok büyük bir başarı hikayesi var. Bugün itibariyle yenilenebilir enerjide ve Ar-Ge'de bir ihale sonucu bekliyoruz. Birçok dünyadaki önemli firmalardan çok yoğun bir talep var. Türkiye iç piyasasında değil, bölgedeki talep açısından Türkiye bölgedeki en önemli ülkelerden bir tanesi.