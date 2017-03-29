

2002 yılında yalnızca Ankara, İstanbul, Eskişehir, Bursa, İzmit ve Adapazarı bölgelerinde gerçekleşen doğalgaz dağıtım faaliyeti Türkiye'nin 81 iline yayıldı.



Dün yapılan Hakkari, Şırnak, Yüksekova, Cizre, İdil ve Silopi dağıtım lisansı ihaleleriyle 15 yılda doğalgazda devrim niteliğinde bir dönüşüm yaşanmış oldu. Doğalgaz piyasasına yapılan yatırımların değeri de 12.8 milyar lirayı buldu.







kaynak:ahaber