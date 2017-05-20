

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal gazın hemen herkes için büyük bir konfor olduğunu söyledi.







Dünyada doğal gazdan faydalanmanın gelişmişliğin bir ölçüsü haline geldiğini ifade eden Yılmaz, Türkiye'de de artık enerji kaynaklarına erişim ve enerji tüketim miktarlarının konfor ve çağdaşlığın ölçüsü olduğunu vurguladı.







Halkın konforunu artırmak için önemli yatırımların hayata geçirildiğini ve bu yöndeki çalışmaların sürdüğünü anlatan Yılmaz, şunları kaydetti: "2002 yılında 6 ilde doğalgaz kullanılabiliyordu. Şu an hali hazırda Türkiye'nin 78 iline doğalgaz ulaştı. İnşallah önümüzdeki yıl 81 ilimize doğalgazı ulaştırmış olacağız. Öte yandan şu an 350 ilçemizde doğal gaz var. Önümüzdeki 1-2 yıl içinde 250 ilçemize daha doğalgaz götüreceğiz. Halkımızın refah ve konforunu artırmak için bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz."







kaynak:sabah