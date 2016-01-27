

Berat Albayrak: Doğalgaza zam yapmak yerine enerji fiyatlarındaki düşüşle beraber bir indirime gidebiliriz.







NTV'de soruları cevaplayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;







Enerji piyasasındaki düşüş yakın zamanda Türkiye'de tüketiciye yansıyacak.







"BİR SIKINTI YAŞAMADIK"







Türkiye büyümesini destekleyecek enerji yatırımları yaptı. Ülkemizin maalesef şöyle bir nasipsizliği var, enerji açısından fakir bir ülkeyiz. Krizlerden kaynaklı bir sıkıntı yaşamadık.