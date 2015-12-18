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doğalgaza ilgi azalacak

DOĞALGAZA İLGİ AZALACAK

Avrupa enerji piyasasında Rusya'ya olan güvenin azalmasının ve Paris'te gerçekleşen İklim Zirvesi'nde (COP21) alınan kararlarla yenilenebilir enerjiye yönelinmesinin, doğalgaza ilgiyi azaltacağı belirtildi

Tarih : 18 Aralık 2015, 14:19
Puan Ver : Doğalgaza İlgi Azalacak(6/10)6


Merkezi Brüksel'de bulunan düşünce kuruluşu Avrupa Jeopolitik Forumu enerji uzmanı Ben McPherson, doğalgazın uzun yıllardır petrol ve kömürden daha popüler olduğunu ancak uzun vadede yenilenebilir enerjinin bu tahtı ele geçireceğini söyledi.



McPherson, Rusya'nın doğalgazı politik bir baskı gücü olarak kullandığına işaret ederek, "Moskova oynadığı bu oyunda, çeşitli doğalgaz boru hattı projesi teklifleri sunarak, diğer ülkeler üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Buna örnek olarak Güney Akım, Türk Akımı ve Kuzey Akım-2 projelerinden bahsedebiliriz. Avrupa'nın yanı sıra Türkiye gibi bölgenin güçlü bir ülkesi de ekonomisinin bu baskı aracına göre şekillenmesini istemez" dedi.








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