

Merkezi Brüksel'de bulunan düşünce kuruluşu Avrupa Jeopolitik Forumu enerji uzmanı Ben McPherson, doğalgazın uzun yıllardır petrol ve kömürden daha popüler olduğunu ancak uzun vadede yenilenebilir enerjinin bu tahtı ele geçireceğini söyledi.







McPherson, Rusya'nın doğalgazı politik bir baskı gücü olarak kullandığına işaret ederek, "Moskova oynadığı bu oyunda, çeşitli doğalgaz boru hattı projesi teklifleri sunarak, diğer ülkeler üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Buna örnek olarak Güney Akım, Türk Akımı ve Kuzey Akım-2 projelerinden bahsedebiliriz. Avrupa'nın yanı sıra Türkiye gibi bölgenin güçlü bir ülkesi de ekonomisinin bu baskı aracına göre şekillenmesini istemez" dedi.