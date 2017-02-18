Yükselen Yıldızlar Maçında Dünya Karması Güldü
Tsk'dan Hava Harekatı
Yalancı Medya Benim Değil, Abd Halkının Düşmanı!
Genelkurmay'dan Flaş Rusya Kararı!
Doğalgaz Tüketiminde Rekor
Eksi 2 Derecede Denizde Zor Anlar!
Toki'nin Üsküdar Arazisine Yüksek Teklif
Fenerbahçe - Kasımpaşa 28. Randevuda
Reflünüz Varsa Bu Yiyecekleri Tüketmeyin
Yıldırım İle Merkel'in Görüşmesi Başladı
Türk Bankasından Yurtdışı Atağı!
Ünlü Oyuncu Yere Düşen Kız Arkadaşını Bıraktı Gitti
Yavru Kediyi Beslerken Şehit Oldu
Meteoroloji Açıkladı! Sıcaklıklar Artıyor
Fransa, Elektrik Üreten Yol İle Bir İlke İmza Attı
Galaxy Tab S3 S Pen İle Geliyor
Huawei P10 Plus 8 Gb Ram İle Gelebilir
İphone 8 Mi İphone 7S Mi?
Nokia 3 Özellikleri Sızdırıldı
Samsung Galaxy S8 İçin O Tarih Verildi

doğalgaz tüketiminde rekor

DOĞALGAZ TÜKETİMİNDE REKOR

Türkiye'nin doğalgaz tüketimi 14 Şubat'ta 243 milyon metreküple tüm zamanların en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Tarih : 18 Şubat 2017, 12:19
Puan Ver : Doğalgaz Tüketiminde Rekor(8/10)5


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de doğalgaz tüketimi rekor seviyeye ulaştı.



Doğalgaz tüketimi, 14 Şubat Salı günü 243 milyon metreküpe ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü.



Türkiye'nin doğalgaz tüketiminde daha önce 25 ve 26 Ocak 2016'da 235 milyon metreküple rekor kırılmıştı.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Doğalgaz  Tüketiminde  Rekor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER