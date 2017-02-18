Türkiye'nin doğalgaz tüketimi 14 Şubat'ta 243 milyon metreküple tüm zamanların en yüksek seviyesinde gerçekleşti.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de doğalgaz tüketimi rekor seviyeye ulaştı.







Doğalgaz tüketimi, 14 Şubat Salı günü 243 milyon metreküpe ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü.







Türkiye'nin doğalgaz tüketiminde daha önce 25 ve 26 Ocak 2016'da 235 milyon metreküple rekor kırılmıştı.







kaynak:ahaber