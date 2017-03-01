Ak Parti Referandum İçin Sokaklarda
Fenerbahçe, Kayseri'ye Tam Kadro Gidiyor
Emeklinin Yüzü Promosyonla Gülecek!
Kuzey Ve Güney Kore Birbirini Uyardı
Tarkan Amerika'yı Fethetmeye Hazır
Savcıya Sopayla Saldırdılar
İmplant Konusunda 3 Madde Çok Önemli!
Doğalgaz Şirketlerine Kayyum Atanabilecek
Pkk, Sincar Dağı'nda Tünel Kazmaya Başladı
Askeri Hastaneler En Mükemmel Hizmeti Verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Espriyi Patlattı
Türkiye, Euro 2024'e İddialı Giriyor
Gupse Özay'ın Acı Günü
Ömer Halisdemir'in Eşi Fırsatçılarına 'dur' Dedi
Halk Oylamasına Doğru
Meclis Evlilik Programlarını İnceleyecek
Önce Vücudunuzdaki Yağları Yakın!
Abd Ve Çin Ekonomik İlişkilerde Karşılıklı Yarar...
Fikret Orman: Üçüncü Yıldızı Göğsümüze Takacağız
Jandarma Fetö'den Aranan 3 Şüpheliyi Yakaladı

doğalgaz şirketlerine kayyum atanabilecek

DOĞALGAZ ŞİRKETLERİNE KAYYUM ATANABİLECEK

EPDK tarafından doğalgaz dağıtım şirketlerine kayyum atanabilmesinin önünü açan düzenleme kurul gündemine alındı.

Tarih : 01 Mart 2017, 16:13
Puan Ver : Doğalgaz Şirketlerine Kayyum Atanabilecek(7/10)9


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından doğalgaz dağıtım şirketlerine kayyum atanabilmesinin önünü açan düzenleme kurul gündemine alındı. Düzenleme taslağına göre, lisansını kaybedenler yeni ihaleye giremeyecek.



Alınan bilgiye göre, EPDK, doğalgaz dağıtım lisanslarına ilişkin tedbirleri düzenleyen yönetmelik taslağını son kurul toplantısında masaya yatırdı.



EPDK, doğalgaz şirketlerine belirli hallerde kayyum yolunu açan düzenleme taslağında, atamaya neden olabilecek 5 durum belirledi. Söz konusu hallerden en az birinin gerçekleşmesi durumunda, kurul kararıyla şirketlerin dağıtım lisanslarının iptal edilebilmesi öngörüldü.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Doğalgaz  Şirketlerine  Kayyum  Atanabilecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER