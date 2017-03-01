

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından doğalgaz dağıtım şirketlerine kayyum atanabilmesinin önünü açan düzenleme kurul gündemine alındı. Düzenleme taslağına göre, lisansını kaybedenler yeni ihaleye giremeyecek.







Alınan bilgiye göre, EPDK, doğalgaz dağıtım lisanslarına ilişkin tedbirleri düzenleyen yönetmelik taslağını son kurul toplantısında masaya yatırdı.







EPDK, doğalgaz şirketlerine belirli hallerde kayyum yolunu açan düzenleme taslağında, atamaya neden olabilecek 5 durum belirledi. Söz konusu hallerden en az birinin gerçekleşmesi durumunda, kurul kararıyla şirketlerin dağıtım lisanslarının iptal edilebilmesi öngörüldü.







kaynak:ahaber