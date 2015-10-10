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doğalgaz krizi kapıda!

DOĞALGAZ KRİZİ KAPIDA!

Rusya ile Suriye konusunda yaşanan gerilim üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, ‘Doğalgazı başka ülkeden tedarik edebiliriz.' sözlerinin ardından Rusya'dan ilginç bir açıklama geldi.

Tarih : 10 Ekim 2015, 09:57
Puan Ver : Doğalgaz Krizi Kapıda!(0/10)


Rusya ve Türkiye arasında Suriye krizinin ardından başlayan doğalgaz tartışması büyüyor. Rusya'nın Suriye'de bazı hedefleri bombalarken Türk hava sahasını ihlal etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye, gerektiğinde, doğalgazı çok farklı yerlerden temin yoluna da gidebilir. Rusya da iyi düşünmek durumundadır.” açıklaması yapmıştı. Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacını başka kaynaklardan karşılayıp karşılamayacağını başlatan bu tartışmanın ardından Rus doğalgaz şirketi Gazprom, Türkiye'nin Mavi Akım üzerinden aldığı doğalgaz miktarını 3 milyar metreküp artırma talebini dün reddettiğini açıkladı.



Türkiye'nin talebi ile ilgili konuşan Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Türkiye'nin talebin Mavi Akım üzerinden karşılayamayacaklarını, bunun 2 milyar metreküpünün yeni inşa edilecek Türk Akımı üzerinden yapılabileceğini söyledi. Miller, “Biz farklı alternatifleri düşünüyoruz. Henüz son karar verilmedi. Ancak en azından 3 milyar metreküplük talebin 2 milyar metreküpü Türk Akımı üzerinden sağlanabilir…” dedi. Türkiye, Rusya'dan doğalgazı Mavi Akım ve Ukrayna üzerinden gelen Batı Hattı'ndan alıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1 Aralık 2014'de yaptığı Ankara ziyaretinde Türkiye'nin 3 milyar metreküplük ek doğalgaz talebine olumlu bakılmıştı.



Ancak kapasite artırımı ile ilgili ek masrafların Gazprom'un olumsuz kararında etkili olduğu belirtiliyor. Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak da yaptığı açıklamada, Mavi Akım üzerinden kapasite artırımının sadece 1 milyar metreküp olabileceğini ifade etti. Rusya'nın Suriye operasyonların Türk hava sahasını ihlali üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgazı başka ülkelerden tedarik edebileceklerini ifade etmişti. Türk Akımı inşaatı ile ilgili çalışmalar ise belirsizliğini koruyor. Planlanan kapasiteyi yüzde 50 düşürerek 31,5 milyar metreküpe çeken Gazprom, Türk Akımı'nın iki hatlı olmasını, birinden sadece Türkiye'nin taleplerinin karşılanmasını öngörüyor. Ankara ise seçimler sebebiyle kararı yeni hükümetin kurulmasına kadar ertelemiş durumda. Türkiye, Gazprom'dan 2014'te 27,4 milyar metreküp doğalgaz alımı yaptı.








Etiketler: Doğalgaz  Krizi  Kapıda    haber

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