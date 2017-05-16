

Başbakanlık genelgesiyle doğalgazın vatandaşlara ve sanayiciye belli bir planlama dahilinde, belirlenen sürede ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeksizin ulaştırılabilmesi için BOTAŞ tarafından koordine edilen kurumlar arası ortak çalışmaların, süratli, kararlı ve duyarlı bir biçimde, kamu kurum ve kuruluşları arasında etkin iş birliği ve eşgüdüm sağlanarak yürütülmesi talimatı verildi.







Konuya ilişkin Başbakanlık genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelgede, hükümetin doğalgaz kullanımının ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefi kapsamında tüm illere doğalgaz ulaştırılması çalışmalarında sona gelindiği, bunun yanında vatandaşların yaşam konforunu artıran, sanayicinin enerji giderlerinde azalma sağlayan doğalgazın, ilçelerde yaşayan vatandaşlara ve belli şartlara sahip Organize Sanayi Bölgelerine (OSB) ulaştırılması yönünde çalışmaların devam ettiği belirtildi.







Bu çerçevede ülkenin doğalgaz altyapısında 13 bin kilometreden fazla bir şebekeyi tesis etmiş BOTAŞ Genel Müdürülüğünün söz konusu ilçe ve OSB'lere doğalgaz ulaştırılması için ilgili Bakanlar Kurulu kararları ile görevlendirildiği hatırlatılan genelgede, şunlar kaydedildi:







"Vatandaşlarımıza ve sanayicimize doğalgazın belli bir planlama dahilinde ve belirlenen sürede ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeksizin ulaştırılabilmesiyle ilgili çalışmaların BOTAŞ tarafından gerçekleştirilebilmesi için kurumlar arası ortak çalışmaların, süratli, kararlı ve duyarlı bir biçimde, kamu kurum ve kuruluşları arasında etkin iş birliği ve eşgüdüm sağlanarak yürütülmesi gerekmektedir. Bu itibarla, doğalgazın iletimi ve arz güvenliğiyle ilgili faaliyetler kapsamında proje güzergahlarının belirlenmesi ve yapım süreçlerinde BOTAŞ tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından izinlerin alınması, görüş ve değerlendirmelerin istihsali başta olmak üzere gerekli her türlü iş ve işlemlerin ivedilikle sonuçlandırılması, projelerle ilgili gerekli katkı ve desteğin verilmesi hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim."







kaynak:sabah