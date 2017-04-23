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doğalgaz faturalarında yeni dönem başladı!

DOĞALGAZ FATURALARINDA YENİ DÖNEM BAŞLADI!

EPDK, doğalgaz faturalarında çok önemli bir değişikliğe gitti. Buna göre, 50 metreküpten az borç varsa kesinti yapılmayacak. Resmi tatilde de kesinti yok.

Tarih : 23 Nisan 2017, 14:07
Puan Ver : Doğalgaz Faturalarında Yeni Dönem Başladı!(10/10)7


 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) son kurul toplantısında bir düzenleme yapıldı. Düzenlemeye göre, müşterinin ödenmemiş doğalgaz faturalarında 50 metreküpten az borç olması halinde kesinti yapılmayacak.



CUMA GÜNÜ VE RESMİ TATİLLERDE DOĞALGAZ KESİLMEYECEK



Akşam'dan Miray Çimen'in haberine göre, abonenin vefatı halinde vefat eden abonenin eşi dağıtım şirketinde mevcut bulunan güvence bedeli aktarılarak ve ilave bir güvence bedeli alınmaksızın abone yapılacak. Bu durum diğer mirasçıların itiraz etmemesi halinde kabul edilecek. Acil durum sebebiyle yapılanlar kesintiler hariç olmak üzere, cuma günleri ve resmi tatillerin başladığı günden önceki gün doğalgaz kesintisi yapılamayacak.



DOĞALGAZ VERME SÜRESİ 24 SAATE İNDİ



Doğalgazı kesilen müşterinin, yükümlülüklerini yerine getirmesi ve dağıtım şirketine başvurusu üzerine, müşteriye hali hazırda 2 gün olan en geç yeniden doğalgaz verme süresi, 24 saate indirilecek. Dağıtım şirketleri tarafından, tüketicilere yönelik 24 saat kesintisiz hizmet verecek şekilde çağrı merkezi kurulacak. Dağıtım şirketleri tüketicilere yönelik çağrı hizmetleriyle ilgili olarak hizmet alımı yapabilecek.



"2018'DE DOĞALGAZIN ULAŞMADIĞI İLİMİZ KALMAYACAK"



 



 



 



kaynak:haberler








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