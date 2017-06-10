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doğalgaz bağlantı bedeli hesaplamasında değişiklik

DOĞALGAZ BAĞLANTI BEDELİ HESAPLAMASINDA DEĞİŞİKLİK

Doğalgazda abone bağlantı bedeline, sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj bedelleri de dahil edilecek.

Tarih : 10 Haziran 2017, 10:51
Puan Ver : Doğalgaz Bağlantı Bedeli Hesaplamasında Değişiklik(9/10)8


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, abone bağlantı bedeli hesaplanırken, sayaç dahil dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının yanı sıra sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj bedelleri toplamı da dikkate alınacak.



DOĞALGAZ DAĞITIM İHALELERİNDE TEMİNAT TÜRK LİRASI OLACAK



Düzenlemeye göre, doğalgaz dağıtım ihalelerinde, ABD doları cinsinden EPDK adına blokeli çekler geçici teminat olarak ve lisans almaya hak kazanılması halinde kesin teminat olarak kabul edilmeyecek. Bunun yerine, EPDK adına banka veya katılım bankası hesaplarında bloke edilmiş Türk lirası mevduat, nakit veya Türk lirası olarak düzenlenmiş banka veya katılım bankası teminat mektubu, teminat olarak verilebilecek. Teminat mektupları banka veya katılım bankalarından alınabilecek.



 



kaynak:milliyet








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