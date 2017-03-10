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Doğalgaz Abonelerine O Parayı İade Edecek
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doğalgaz abonelerine o parayı iade edecek

DOĞALGAZ ABONELERİNE O PARAYI İADE EDECEK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), yapılan soruşturma sonucunda sayaç bağlantı aparatlarını temin etmeyen doğalgaz dağıtım şirketlerinin abonelere bu yıl için iade edecekleri bedel, 14,25 lira olarak belirlendi.

Tarih : 10 Mart 2017, 16:12
Puan Ver : Doğalgaz Abonelerine O Parayı İade Edecek(6/10)4


EPDK'nın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



14,25 TL İADE EDİLECEK



Buna göre, sayaç bağlantı aparatlarını temin etmedikleri veya sayaç montaj işlemlerini gerçekleştirmedikleri tespit edilen doğalgaz dağıtım lisansı sahipleri, sayaç montajının hangi yıl gerçekleştirildiğine bakılmaksızın 2017 yılı için abonelere 14,25 lira iade bedeli ödeyecek.



 



kaynak:sabah








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