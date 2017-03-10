Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), yapılan soruşturma sonucunda sayaç bağlantı aparatlarını temin etmeyen doğalgaz dağıtım şirketlerinin abonelere bu yıl için iade edecekleri bedel, 14,25 lira olarak belirlendi.



EPDK'nın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.







14,25 TL İADE EDİLECEK







Buna göre, sayaç bağlantı aparatlarını temin etmedikleri veya sayaç montaj işlemlerini gerçekleştirmedikleri tespit edilen doğalgaz dağıtım lisansı sahipleri, sayaç montajının hangi yıl gerçekleştirildiğine bakılmaksızın 2017 yılı için abonelere 14,25 lira iade bedeli ödeyecek.







kaynak:sabah