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doğalgaz 8 ilçeye daha ulaşacak

DOĞALGAZ 8 İLÇEYE DAHA ULAŞACAK

Kars, Karabük, Kastamonu ve Çankırı'daki 8 ilçeye daha doğalgaz götürülecek

Tarih : 13 Haziran 2017, 12:50
Puan Ver : Doğalgaz 8 İlçeye Daha Ulaşacak(7/10)8


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Kars, Karabük, Kastamonu ve Çankırı'daki 8 ilçeye daha doğalgaz götürüleceği bildirildi.



EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, 2017 Mart-Haziran döneminde alınan kurul kararlarıyla, Kars'ın Selim, Karabük'ün Eskipazar, Kastamonu'nun Taşköprü ve Devrekani ilçeleri ile Çankırı'nın Atkaracalar, Ilgaz, Kızılırmak ve Şabanözü ilçelerine doğalgaz verilecek.



Karabük'ün Eskipazar ve Çankırı'nın Şabanözü ilçeleri 2018'de, diğer ilçeler ise bu yıl içinde doğalgaza kavuşacak.



Türkiye genelinde yürürlükte bulunan 70 doğalgaz dağıtım lisansının yanı sıra Aralık 2016'da gerçekleştirilen Ağrı ve Doğubayazıt ile Tunceli doğalgaz dağıtım ihalelerine ilişkin lisanslama işlemleri de tamamlandı. Dağıtım ihaleleri yapılan "Artvin ile Hakkari, Şırnak, Yüksekova, Cizre, İdil ve Silopi'nin Lisanslama İşlemleri" devam ediyor.



 



kaynak:milliyet








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