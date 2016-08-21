

DOĞA Okulları'nın %100 hissesi için nihai satış anlaşması dün imzalandı. Okulların kurucusu Fethi Şimşek, ellerindeki hisselerinin yüzde 100'ünün Metal Yapı Konut şirketinin sahibi Ömer Saçaklıoğlu'na satıldığını yazılı açıklamayla duyurdu.







Satış işlemi, Türkiye'nin gayrimenkul sektöründe önde gelen şirketlerinden Metal Yapı Konut ile Fethi Şimşek ve Turkven tarafından danışmanlık verilen yabancı yatırımcılar arasındaki anlaşmanın imzalanmasıyla sonuçlanmış oldu.