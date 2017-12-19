DOĞA HARİKASI GÖLCÜK İMARA AÇILIYOR
Doğa harikası Gölcük'ün imara açılmasına vatandaşlardan tepki, firmalardan ise teklif yağıyor. İhaleye katılmak için 12 şirket başvuruda bulundu.
Bolu Belediyesinin Gölcük Tabiat Parkını konaklamaya açıp buradan kira geliri elde etmek için düzenlediği kritik ihaleye saatler kaldı. İhaleye sivil toplum kuruluşları, çevreciler ve halk büyük tepki gösteriyor. Başta Bolu halkı olmak üzere ülke genelinden binlerce vatandaşın Pazar günü eylem yapıp etrafında zincir oluşturduğu Gölcük'e dağ evleri ve butik otel yapmak için dün akşam saatlerinde 7 firma şartname almıştı. Bugün öğle saatlerinde şartname alan firma sayısı 12'ye çıktı. Şartname almak ihaleye kesin katılınacağı anlamına gelmiyor. Ancak ihalede teklif verecek firmaların ihaleden yarım saat önce, yani saat 14:00'e kadar tekliflerini vermeleri gerekiyor. İhale Komisyonunun ihaleyi yapmama, erteleme ya da iptal etme yetkisi bulunuyor.
25 DAĞ EVİ İLE 19 ODALI OTEL
İhalenin gerçekleştirilmesi halinde, halen vatandaşların sadece günübirlik piknik yapılabildiği Gölcük doğa parkı konaklamaya açılmış olacak. İhaleyi kazanan firma milli parka butik otel olarak hizmet verecek 19 odalı bir dağ köşkü ile 25 adet dağ evi (bungalov) yapacak. İhale kapsamında Gölcük'e 3.1 kilometrelik teleferik kuracak olan firma, 1.5 kilometre uzunluğunda da yamaç kızağı yapacak. Ayrıca halen bir otelin işlettiği gölün kenarındaki Göl Gazinosu da bir yıl içerisinde firmaya devredilecek. Firma, konaklama tesislerini 2040 yılına kadar, yani 22 yıl boyunca işletip para kazanacak.
İNŞAAT 16 AYDA TAMAMLANACAK
İhale şartnamesine göre bungalovlar ve dağ köşkünün inşaatı 16 ay içerisinde tamamlanacak. Firma, inşaat tamamlandıktan sonra ilk 5 yıl boyunca belediyeye her ay 10 bin lira kira ve hasılattan yüzde 1 pay ödeyecek. 5 yıldan sonra geriye kalan 17 yıl boyunca ise aylık kira kalkacak, bunun yerine firma elde edeceği cironun yüzde 1'ini ödeyecek. Bu yüzde 1'lik pay ise 20 bin liradan az olmayacak. İhaleye katılacak firmalar en az tutar olarak belirlenen bu 20 bin lira üzerinden yarışacak. 20 bin lirayı en fazla yukarı çeken firma ihaleyi kazanacak. Ancak bu tutarın yükselmesi, Gölcük'e daha fazla konaklamalı turist çekilmesinin ya da tesislerde gelir düzeyi çok daha yüksek vatandaşların konaklamasının da önünü açacak.
İŞTE O FİRMALAR
İhaleye Bolu ve Düzce'nin yanı sıra İstanbul kökenli dahil 12 firmanın katılması bekleniyor. İşte o firmalar: Narven Sağlık Termal, Grand Kartal, Arma Kongre Merkezi, TIG Turizm, Orsan Yapı, Tek-İmaş, Şişa Kafe Restoran, Ferda Çetinkaya, Akfa Kilit, MGE Gayrimenkul, İmge Gayrimenkul, İstanbul Şişli Vakfı. Kaynak: Sözcü
Kaynak: haberinburada
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