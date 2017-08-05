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Doğa Fotoğrafı Çekmek İçin Gittikleri Ormanda, Ön Ayakları İple Bağlanmış Atı Kurtardılar

DOĞA FOTOĞRAFI ÇEKMEK İÇİN GİTTİKLERİ ORMANDA, ÖN AYAKLARI İPLE BAĞLANMIŞ ATI KURTARDILAR

Manavgat'da doğa fotoğrafı çekmek için araziye çıkan grup, ön ayakları iple birbirine bağlı halde bulunan atı kurtardı.

Tarih : 05 Ağustos 2017, 17:40
Puan Ver : Doğa Fotoğrafı Çekmek İçin Gittikleri Ormanda, Ön Ayakları İple Bağlanmış Atı Kurtardılar(6/10)2

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde Oymapınar Barajı'nın kuzeyinde en yakın yerleşim yerine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta ön ayakları iple birbirine bağlı halde bulunan bitkin durumdaki atı, doğa fotoğrafı çekmek için araziye çıkanlar kurtardı.

ÖN AYAKLARI BİRBİRİNE BAĞLANMIŞ ATI KURTARDILAR

Manavgat'ta geçen çarşamba akşamı doğa fotoğrafı çekmek için araziye çıkan grup, saat 23.00 sıralarında havanın bulutlanması ve şimşeklerin çakmaya başlaması nedeniyle dönme kararı aldı. Dönüş yolunda Oymapınar Barajı'nın kuzeyindeki dağlık alanda yol üzerinde beyaz bir at gören ekip araçlarını durdurarak hayvanın yanına gitti. Ön ayakları iple birbirine bağlı olduğu fark edilen ve en yakın yerleşim yerine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan hayvan yanına yaklaşanlardan ürktü. Gruptakilerden birinin eline aldığı otla yanına yaklaştığı hayvanın ön ayaklarındaki ip bıçakla kesildi. Bitkin ve susuz olduğu gözlenen at daha sonra ormana doğru koşarak uzaklaştı. Hayvanın bu halini cep telefonuyla görüntüleyen doğa fotoğrafçıları daha sonra bölgeden ayrıldı."NE KADAR ZAMAN BAĞLI BİLMİYORUZ"

Ekipte yer alanlardan Adem Polat, dönüş yolunda atı gördüklerinde önce sevindiklerini ancak otomobillerinden inip atın ön ayaklarının bağlı olduğunu gördüklerinde çok üzüldüklerini söyledi. Atın ne kadar zamandır bu durumda olduğunu bilmediklerini, hareket etmekte zorluk çeken atın çevrede ot yiyebileceğini ancak havanın çok sıcak olduğu için içme suyuna ulaşma şansı olmadığını belirtti."TEŞEKKÜR EDER GİBİ BAKTI"

Atın yürüyemediğini fark edince otomobilden indiklerini aktaran Polat, "Atın yanına yaklaştık. Sanırım uzun süre o şekilde kalmış. Yürümeye çalışmış ancak rahat yürüyememesine rağmen yerleşim yerlerinden o bölgeye o şekilde gelmiş. Yanımızda olan bıçak yardımıyla ayaklarına bağlı olan ipi kestik" dedi.

Atın korkmuş halde olduğunu belirten Adem Polat, bir süre daha aynı şekilde duran atın adım attığı anda iplerin kesildiğini anladığını ve kendilerine teşekkür eder gibi bakarak ormanın içine koşarak girdiğini söyledi.ATIN KURTARILMA ANLARINI CEP TELEFONU KAYDETTİ

Cep telefonlarıyla çekilen görüntülerde ise Adem Polat'ın yol ortasında atın yanına yaklaşma çabası görülüyor. Atın ürkerek yol kenarına gitmesi üzerine elinde bir tutam otla hayvanın yanına yaklaşan Polat'ın yanına diğer arkadaşının da geldiği ve atın ön ayaklarına bağlı ipi bıçakla keserek uzaklaştığı görülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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