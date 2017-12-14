DNA SONUÇLARI GELDİ, CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Bursa'da Ulu Cami avlusuna bıraktığı çocuğunu bulmak için Serap Ezgü'nün programına katılan anne, DNA testi sonuçları olumsuz gelince yıkıldı.
Yıllar önce, doğurduğu bebeğini Bursa Ulu Cami avlusuna bırakan anne, çocuğunu bulmak için Serap Ezgü'nün Gerçeğin Peşinde programına başvurdu.
DNA TESTİ YAPILDI
İzmir'den Serkan isimli bir genç programa katılıp, Fatma Hanım'ın oğlu olabileceğini söyledi.
Bunun üzerine Fatma Hanım ve oğlu olabileceğini söyleyen Serkan isimli gence DNA testi yapıldı.
ACILI ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Testin sonucu negatif gelince, acılı anne Fatma Hanım gözyaşlarını tutamadı.
Kaynak: haberinburada
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