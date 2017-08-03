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DNA ÇALIŞMALARI, YUNANLILARIN ATALARININ TÜRK VE İRANLI OLDUĞUNU ORTAYA KOYDU


DNA Çalışmaları, Yunanlıların Atalarının Türk ve İranlı Olduğunu Ortaya Koydu
Tarih : 03 Ağustos 2017, 22:10
Puan Ver : Dna Çalışmaları, Yunanlıların Atalarının Türk Ve İranlı Olduğunu Ortaya Koydu(7/10)3

Almanyadaki Max Planck Enstitüsünden genetikçi David Reich önderliğindeki, Türk ve Yunan arkeologların destek verdiği araştırma ekibi Bronz Çağ'ından kalma iskeletlerden aldıkları DNA örnekleri üzerine yaptıları çalışmada antik Minos ve Miken uygarlıklarının etnik ve coğrafi kökenlerine dair yeni bilgiler elde etti.

ALINAN DNA'LAR BİNLERCE İSKELET VE İNSANLA KARŞILAŞTIRILDI

Araştırmacılar çalışma için, 10'u Minos, 4'ü Miken, 3'ü güneybatı Anadolu ve biri Mikenlilerin işgalinden sonraki Girit Adası ve bir de neolitik dönem Yunanistan'ından olmak üzere, Ege ve çevresinde bulunmuş toplam 19 iskelet kalıntısını inceledi. Kalıntılardan alınan DNA örnekleri, dünyanın başka bölgelerde bulunan 332 antik iskelet buluntusu ile günümüzde yaşayan 2'si Giritli 2 bin 614 insandan alınan DNA örnekleriyle karşılaştırıldı.

5000 YIL ÖNCEKİ ATALARI HİNT-AVRUPALI

Yapılan incelemede, M.Ö 3100-1050 yılları arasında Girit adasında yaşamış olan Minos medeniyeti ile M.Ö 1600-1100 yılları arasında tüm Yunanistan'a yayılmış olan Miken kültürünün genetik özelliklerinin yüzde 62 ila 86'sının yaklaşık 7 bin yıl önce, Neolitik dönemde, Anadolu'dan Avrupa'ya tarımı getiren Hint-Avrupa kökenli halklara dayandığı ortaya çıktı.

BİR KISMI KAFKAS, BİR KISMI İRANLI

Ancak Avrupa ve Yunanistan'ın ilk çiftçilerinden farklı olarak, Bronz Çağı Yunan uygarlıklarının aynı zamanda, kısmen (oran olarak yüzde 9 ila yüzde 17'sinin) kökeninin Kafkas Dağları ve İran'a dayandığı tahmin ediliyor.

MİKENLERİN DNA'SI, ORTA ASYA HALKLARIYLA BENZER

Girit'te yaşayan Minos halkı daha çok Hint-Avrupa dillerinin yayılma alanı olan Güney Avrupa halklarıyla benzer genetik özelliklere sahipken, Mora Yarımadası'nın bütününe hakim olan Mikenler'in genetik yapılarının yüzde 4 ila 16 oranında daha kuzey bölgelerdeki, Doğu Avrupa'dan Orta Asya steplerine kadar uzanan coğrafyadaki halklarla benzerlik gösterdiği kaydedildi.

Mikenlerin Girit'i işgalinden sonra ise iki kültürün genetik bakımdan daha fazla benzeştiği belirtildi.

Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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