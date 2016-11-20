En ünlü drone üreticilerinden olan DJI yeni profesyonel drone'unu tanıttı. DJI Phantom 4 Pro adını taşıyan cihaz geliştirilmiş pek çok özellik ile birlikte geliyor.



Drone diyince ilk akla gelen isimlerden olan Çinli üretici şimdiye kadar ürettiği pek çok drone ile piyasada adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştı. Hem amatör kullanıcılar için hem de profesyonel kullanıcılar için çözümler üreten firma çözümlerini dünyanın pek çok yerinde satmakta. Sadece donanımı hazırlamayan firma yazılım konusunda da önemli hizmetlere sahip. Otomatik kontrol, otomatik geri dönüş, kişi takibi, engel algılama gibi pek çok özelliği içerisinde barındıran cihaz bu sayede kullanıcılara güvenli bir uçuş deneyimi sağlıyor.



Düşmesi durumunda büyük sorunlara neden olabilecek küçük insansız hava araçları olan drone'lar eğer gelişmiş bir kontrol yazılımına sahip değilse kumanda ile bağlantısı koptuktan kısa süre sonra yere çakılabiliyor. Firmalar da bunun önüne geçebilemek için gelişmiş kontrol yazılımları ve sistemleri cihazlara eklemekte. DJI uzun zamandır kullandığı bu sistemi yeni nesil drone'unda da kullanmaya devam ediyor. DJI Phantom 4 adını taşıyan drone Phantom 4 modelini temel alsa da özellikle kamera tarafında gelişmiş özelliklere sahip.



Profesyoneller için Geliştirildi



Phantom 4 modeli ile geçtiğimiz aylarda güncellenen seri tüm dünyada satışa çıkmış hatta çeşitli kanallardan ülkemize de getirilmişti. Pro modeli ile birlikte profesyonellere yönelik özellikler sunan firma bu model ile birlikte daha gelişmiş bir kamera, daha iyi sensörler ve daha uzun pil ömrü sunmaya vaad ediyor. Ayrıca yeni geliştirilen akıllı uçuş modları sayesinde cihaz daha verimli ve işlevsel uçuşlar yapmak için tasarlanmış.



Büyük Sensör ile Gece Daha İyi Çekimler Mümkün



Boyutu eski modellerle ile benzer olan cihazın taşıdığı kamera oldukça geliştirilerek 1 inç büyüklüğünde sensör ile gelmesi sağlanmış . 1 inç büyüklüğündeki CMOS görüntü algılayıcı sayesinde oldukça büyük olan kameraya daha fazla ışığın düşmesi sağlanmış ve dolayısıyla daha iyi görüntülerin kaydedilmesi mümkün kılınmış. Gece performansı da geliştirilen cihazdaki sensör 20 MP çözünürlükte fotoğraflar çekebilmekte. 4K çekim imkanına sahip olan kamera saniyede 14 kare fotoğraf kaydı yaparken 60 kare saniye hızında da video kaydı yapabiliyor.



DJI Phantom 4 Pro Satış Fiyatı



Kısa süre içerisinde satışa sunulacak olan cihazın tavsiye edilen satış fiyatı 1500 dolar seviyesinde. Kumandasına İPad veya İPhone gibi akıllı cihazlar takılarak kullanılan drone'u kendi kontrol sistemi ve ekranıyla birlikte satın almak isterseniz 1799 dolar ödemeniz gerekecek.