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dizel sayısı 10 yılda yüzde 400 arttı

DİZEL SAYISI 10 YILDA YÜZDE 400 ARTTI

Trafiğe kayıtlı dizel otomobillerin sayısı 2007-2016 döneminde yaklaşık yüzde 400 artışla 763 bin 946'dan 3 milyon 803 bin 772'ye yükseldi. Aynı dönemde LPG'li otomobillerin sayısı yüzde 143 artış gösterirken, benzinli otomobil sayısı yüzde 18,4 geriledi

Tarih : 10 Şubat 2017, 13:48
Puan Ver : Dizel Sayısı 10 Yılda Yüzde 400 Arttı(5/10)4


Türkiye'de 2007-2016 döneminde trafiğe kayıtlı dizel Otomobillerin sayısı yaklaşık yüzde 400 artış göstererek 763 bin 946'dan 3 milyon 803 bin 772'ye yükseldi.



Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de 10 yılda otomobil kullanıcılarının tercihinde en çok artış görülen yakıt türü dizel oldu.



Buna göre, 2007-2016 dönemini kapsayan dönemde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 62 artışla 13 milyon 22 bin 945'ten 21 milyon 90 bin 424'e yükseldi. Yani bu dönemde trafiğe 8 milyon 67 bin 479 araç eklendi.



 



kaynak:milliyet








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