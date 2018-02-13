Dizel otomobilleri ardı ardına yasaklayan ve bir takvim çıkaran Avrupa ülkeleri, demir yolu endüstrisine de el attı. İngiltere, 2040 yılında dizel trenlerin kullanımdan kaldırılacağını açıkladı.

Dizel otomobiller için Avrupa Birliği ülkeleri peşi son kullanma tarihi açıklarken, dizel teknolojisine bir kötü haber daha geldi. İngiltere hükümeti Britanya genelinde kullanılan dizel trenlerin de 2040 yılında kaldırılacağını açıkladı.

DİZEL ARABALARI DA KALDIRACAK

İngilizler, geçtiğimiz yıl yeni üretilen, hibrid özelliği taşımayan dizel arabaların da 2040 yılında satışının yasaklanacağını duyurmuştu.

Ulaştırma Bakanı Jo Johnson, demiryolu endüstrisinin dizel trenleri aşama aşama nasıl sonlandırılacağını da bir plan dahilinde açıkladı. Bakanlık verilerine göre Britanya demiryollarında faaliyet gösteren trenlerin yüzde 29'u tamamen dizel yakıtla çalışıyor.

MALİYETİ DÜŞÜRECEK

İngiliz hükümeti geçtiğimiz aylarda da tren maliyetlerini düşürmek, güvenilirliğini arttırmak ve karbon salınımını düşürmek için demir yollarının elektrikli teknolojiye adaptasyon planını açıklamıştı.

Bu kapsamda büyük batı demiryolu ağında bulunan Cardiff - Swansea hattı, Midland anahattı ve Oxenholme-Windermere güzergahının elektriklendirilmesine onay verilmişti.

Yolcular bu hatta elektro dizel trenlerden faydalanabilecek. Tüketici grupları kararı olumlu karşılarken emisyonun düşürülmesi Çin vadeli demir yolu yatırım stratejisinin hayata geçirilmesi gerektiğinde hemfikir.

Kaynak: haberinburada