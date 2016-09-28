

Fiat Egea Sedan'ın dizel ve otomatik şanzımanlı versiyonu satışa sunuldu. “AutoBest 2016” ödülünü alarak Avrupa'nın en iyi otomobili unvanını kazanan Fiat Egea'nın sedan karoserli, 1.6 litre dizel motorlu ve 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanlı versiyonu, 77 bin 400 TL'lik anahtar teslim satış fiyatı ve 5 yıl/100 bin garantisi ile dikkat çekiyor.







Tofaş'ın Bursa fabrikasından dünyaya ihraç edilen Fiat Egea Sedan'nın dizel motor ve 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla donatılan versiyonu Fiat showroomlarındaki yerini aldı. Kompakt sedan sınıfının sunduğu fiyat fayda dengesiyle ezber bozan modeli olan Egea; özgün tasarımı, konforu, geniş iç hacmi, kullanışlılığı, düşük satınalma ve kullanım maliyetleri ile tüm ihtiyaçları karşılıyor.







120 HP güç ve 320 Nm tork üreten 1.6 litrelik MultiJet motor ve 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla donatılmış Fiat Egea Sedan, Fiat ürün gamının bu kombinasyona sahip ilk ürünü. Sunduğu kesintisiz vites değişimi ile sürüş konforunu arttıran çift kavrama şanzıman aynı zamanda performansı da üst seviyeye taşıyor.







200 km/s son hıza sahip olan dizel otomatik Egea Sedan, 0-100 km/s hızlanmasını 9.8 saniyede tamamlıyor. Sunduğu ortalama 3.9 litrelik yakıt tüketimiyle de dikkat çeken dizel otomatik Fiat Egea Sedan; oldukça geniş bir iç alan sunuyor. 5 kişinin rahatlıkla seyahat edebileceği yaşam alanının yanı sıra 520 litre bagaj hacmi ile de kalabalık aileler ve uzun yolculuklar için gerekli yükleme alanı Egea'nın farkını ortaya koyuyor.