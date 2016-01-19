Geçemyen diz ağrılarınız mı var haberimizde uzman doktorumuz bu durum hakkında neler dedi, Geçmeyen diz ağrıları hangi hastalıkların habercisi oluyro nasıl önlemler almalıyız.



Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Zafer Volkan Gökçe, "Geçmeyen diz Ağrılarını menisküs veya iç bağ hastalığı zannetmenin bedeli çok ağır olabilir" diyerek, önemli uyarılarda bulundu.



Ayakları üstünde durarak dünyayı değiştiren insanın en çok aşınan eklemlerinin başında dizlerin geldiğini söyleyen Op. Dr. Zafer Volkan Gökçe, "Masadan, tuvaletten kalkarken, merdivenden çıkarken, inerken, çömelirken geçmeyen ağrılarımız varsa kireçlenme başlamış olabilir" dedi



Medilife Bağcılar Hastanesi Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Zafer Volkan Gökçe geçmeyen diz ağrılarının menisküs veya iç bağ hastalığı zannetmenin bedelinin çok ağır olabileceğini belirterek, "Diz, kaval kemiği (tibia) uyluk kemiği (femur) ile arasındaki menteşeye benzer bir eklemdir. Eklemin içi ve dışı vardır. Ön taraftan diz kapağı ile korunur. Ayrıca Eklem içindeki tüm kemik yüzeyler eklem kıkırdağı ile örtülmüştür. Ağrı şikayeti sık görülür. Herkes menisküsdür-bağ zedelenmiştir deyip birbirine yardımcı olmaya çalışır. Oysaki vaktinde doğru tanı konmayan diz ağrıları sonuçta dizlerimizin kireçlenmesine neden olabilir. Yani 'başında diz ağrısını umursamayan, sonunda dizini döver.' diye konuştu.



Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Zafer Volkan Gökçe, "Dizinde kireçlenme (osteoartroz) olan kişinin ilk yakınması ağrıdır. Hareketle, yük taşımayla, yürümeyle, oturup kalkarken, merdiven çıkarken artan, dinlenince azalan bir ağrıdır. Meteorolojik değişimler de ağrıyı arttırabilir. Hasta hareketle eklemlerinden gelen kıtırtı, kütürtü şeklindeki sesten ve şişlikten de yakınabilir. Hareketleri kısıtlanabilir. Röntgen filmleri ile kireçlenme tanısı desteklenebilir" dedi.



Romatizmal hastalıklardan, enfeksiyonlara, kıkırdak erimelerinden, gut hastalığına, kaza ve çarpmalardan, kalça hastalıklarına kadar birçok farklı durumda diz ağrılarının ortaya çıktığını belirten Op. Dr. Zafer Volkan Gökçe, "Erken tanı sadece kanserde değil birçok hastalıkta önemli. Diz hastalıklarının erken tanısında önce şikayetlerinin tespit edilmesi, sonra da kabul edilmesi gerekir. Bu şikayetle bize başvurduğunuzda ortopedi uzmanı olarak en önemli tanı ve tedavi aracı olarak teknolojinin doktor ve hastalara hediye ettiği 'Artroskopi' uygulamasından faydalanırız. Erken tanı ve tedavideki faydaları ile Artroskopi hastaya değil hastalıklara diz çöktürür" şeklinde konuştu.