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diyetisyenin ölümünü adli tıp da çözemedi

DİYETİSYENİN ÖLÜMÜNÜ ADLİ TIP DA ÇÖZEMEDİ

İstanbul Ulus'taki evinde kalp krizi nedeniyle öldüğü iddia edilen ünlülerin diyetisyeni Yelda Kahvecioğlu'nun (31) kesin ölüm nedenini Adli Tıp Kurumu da çözemedi.

Tarih : 06 Temmuz 2015, 09:20
Puan Ver : Diyetisyenin Ölümünü Adli Tıp Da Çözemedi(9/10)6


 İstanbul Ulus'taki evinde kalp krizi nedeniyle öldüğü iddia edilen ünlülerin diyetisyeni Yelda Kahvecioğlu'nun (31) kesin ölüm nedenini Adli Tıp Kurumu da çözemedi.



Kahvecioğlu'nun midesinde ve kanında depresyon tedavisinde kullanılan ilaç bulunurken, travmatik (çarpma, vurma) etkiyle ölmediği, ilacın öldürücü düzeyde olmadığı, zehirlenmediği ve kanında alkole rastlanmadığı belirtildi.



Kesin ölüm raporunda, "Otopsi bulguları ile kişinin ölüm sebebi tespit edilememiştir. Ancak kişinin doğal olmayan sebeplerle ölmediği anlaşılmıştır" denildi.



Gelen rapor üzerine savcılığın soruşturma dosyasını kapatacağı öğrenildi








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