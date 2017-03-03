Mart ayı demek birçokları için diyete başlamanın zamanı geldi demek. Biliyorum yaza kadar zayıflamak için elinizden gelenin en iyisi yapacaksınız. İşte bu süreçte yapmanız ve asla yapmamanız gerekenler...



Yaz yaklaşırken “hadi artık” diyor ve diyete başlamaya karar veriyoruz. Hareketsiz kalan vücut bir anda diyet, spor, su, ne varsa aynı anda görünce “ne oluyor bana!” diyor ve size olumlu veya olumsuz cevaplar veriyor. Bu cevaplar kişiden kişiye, yaşınıza, metabolik durumunuza, uyku düzeninize, iş hayatınıza göre değişiyor. “Eskiden ne güzel zayıflıyordum şimdi neden böyle oldu?” sorusunun cevabı net! Siz eski siz değilsiniz! önce bunu kabul edin ve şu andaki durumunuzun en iyisi olmaya çalışın ve bunları asla yapmayın:



1. DETOKSLA ZAYIFLASAM?



Her gün belli miktarda karbonhidrat, protein ve yağ bekleyen hatta lif isteyen vücudunuza küçücük kalorilerle, sadece sıvılardan oluşan yöntemlerle “al sana detoks” deyip baş ağrıları ve mide kazınmalarıyla zayıflayınca kalıcı olacağını mı sanıyorsunuz? hayır! şunu kabul edelim:



1) Detoks doğrusu yapıldığında vücudu temizler, bağışıklık sistemine iyi gelir, sizi rahatlatır, enerji verir, ödem atarsınız, belki biraz kilo verirsiniz ama kilo vermek için yapılmaz.



2) “Hazır aç kalmışken zayıflayayım işte” dediğinizde vücudunuz bundan hoşlanmaz. verdiğiniz kiloların çoğu sudur, yağ kaybı olmaz. olsa bile hızlıca geri gelir.



2. AKŞAM YEMEKLERİNİ KESSEM?



Bu yöntem artık çok eskidi. mantıklı olan bir tarafı var; bizim kültürümüzde gün boyu doğru düzgün bir şey yemeyen biri bile akşam eve gittiğinde çorbasından tatlısına kadar iyi bir akşam yemeği bekler. akşam 5 kap yemek yiyen biri akşam yemeğini keserse iyi mi olur? aslında evet, biraz midesi dinlenir. ama bunu uzun süre yapmak size çok da iyi gelmeyecektir. akşam yemeğini kaldırmak yerine hafifletin. akşam yemeğinde sadece hafif bir salata, yoğurtlu bir sebze yemeği veya çorba ve biraz salata gibi hafif yemekler size çok çok iyi gelir. aç kalmaktansa, çok doymamayı tercih edin.



3. BİTKİ ÇAYLARI, ÖZEL KARIŞIMLAR



Her yıl yeni çaylar çıkıyor. Genelde de mart ve nisan aylarında... içinde ne olduğu çok da belli olmayan çay reklamlarını internette her sayfada görebilirsiniz. işte kesinlikle uzak durmanız gereken yöntemlerden biri de bu! bu çayların toksik etkilerini bilmiyoruz, kontrol yok, güvenli olmadıklarından da eminiz. hatta bu çayları içen, hastalanan, ölümden dönen kişileirn hikâyelerini de televizyonda ve gazetelerde görebilirsiniz. sağlığınızı asla riske atmayın. “bir kere denesem ne olacak?” demeyin. sonucu çok kötü olabilir.







kaynak:habertürk