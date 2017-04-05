DİYET YAPARKEN SOFRANIZDAN UZAK TUTUN!
Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, yaz aylarında hafif beslenmeye özen göstermek gerektiğini belirterek, "Balık, ızgara et, sebze ve meyveler bol tüketilmelidir. Açık havada yürüyüşler yapmakta fazla kilolarınızdan kurtulmanızı yardımcı olacak bir aktivitedir." dedi.
Kilo vermek isteyen ve diyet yapan kişilerin bu dönemde bazı besinlerden uzak durmaları gerektiğini kaydeden Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, "Örneğin, yeşil soğanın sağlık açısından birçok faydası vardır ama iştah açıcı özelliği nedeniyle kilo vermek isteyenler tüketmemelidir. Ayrıca soğanın dış kısmında bulunan ince zar midesi hassas olan kişilere dokunabilir ve ağrıya sebep olabilir." diye konuştu.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar