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diyet yaparken sofranızdan uzak tutun!

DİYET YAPARKEN SOFRANIZDAN UZAK TUTUN!

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, yaz aylarında hafif beslenmeye özen göstermek gerektiğini belirterek, "Balık, ızgara et, sebze ve meyveler bol tüketilmelidir. Açık havada yürüyüşler yapmakta fazla kilolarınızdan kurtulmanızı yardımcı olacak bir aktivitedir." dedi.

Tarih : 05 Nisan 2017, 17:44
Puan Ver : Diyet Yaparken Sofranızdan Uzak Tutun!(6/10)4


Kilo vermek isteyen ve diyet yapan kişilerin bu dönemde bazı besinlerden uzak durmaları gerektiğini kaydeden Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, "Örneğin, yeşil soğanın sağlık açısından birçok faydası vardır ama iştah açıcı özelliği nedeniyle kilo vermek isteyenler tüketmemelidir. Ayrıca soğanın dış kısmında bulunan ince zar midesi hassas olan kişilere dokunabilir ve ağrıya sebep olabilir." diye konuştu.



 



kaynak:sabah








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