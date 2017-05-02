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diyet yapanlar haftada iki gün yerse…

DİYET YAPANLAR HAFTADA İKİ GÜN YERSE…

Diyetisyen Özge Karabağ, stevia dondurmalarının kalorisi düşük olduğundan sağlıklı beslenmek isteyen herkesin tüketebileceğini söyledi.

Tarih : 02 Mayıs 2017, 16:21
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Diyetisyen Özge Karabağ, stevia dondurmalarının kalorisi düşük olduğundan sağlıklı beslenmek isteyen herkesin tüketebileceğini söyledi. Havaların ısınmasıyla birlikte yaz aylarının vazgeçilmezi olan dondurmanın tüketimi arttı. Diyetisyen Özge Karabağ,"Yaz aylarının gelmesiyle birlikte dondurmalar revaçta bizim zayıflama hastalarımızın da en çok sorduğu sorular arısında yer alıyor.



Hastalar diyetlerinde en çok dondurmayı nasıl tüketeceklerini soruyorlar, light dondurmalar da var, yapay tatlandırıcılı dondurmalar da var, özellikle bu dondurmaların tercih etmelerini öneriyoruz. Haftada bir iki gün miktarına dikkat edilerek tüketilmesinde herhangi bir sakınca yok, bir veya iki top olarak kullanılabilir. Bunların içerisinde tatlandırıcılar kullanıldığı gibi 'stevia' gibi doğal tatlandırıcılar da kullanılıyor. Diyet açısından önemli bir sakınca görmüyoruz" dedi.



 



kaynak:sabah








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