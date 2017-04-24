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diyet içecekler felç ve bunamaya neden oluyor

DİYET İÇECEKLER FELÇ VE BUNAMAYA NEDEN OLUYOR

ABD'de yapılan bir araştırma, gazlı diyet içeceklerin her gün tüketilmesinin bunama riskini 3 katına çıkardığını ortaya koydu.

Tarih : 24 Nisan 2017, 09:21
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 Aynı araştırma, yapay tatlandırıcı içeren içecekleri her gün tüketen kişilerde felç riskinin arttığı sonucunu da açıkladı. Araştırma, şekerli içeceklerden sonra yapay tatlandırıcılı içeceklerin de önemli sağlık riski doğurduğunu "ilk kez" ortaya koyması nedeniyle ses getirdi.


Bulgular, Boston Üniversitesi'nden bilim insanlarının, 4 bin kişinin diyet alışkanlıklarını, yedi yıl boyunca değerlendirmeye alması ve sonrasındaki 10 yıl boyunca da sağlıklarını gözlemlemesi ile raporlandı. Rapora göre, günde en az bir tane yapay tatlandırıcılı içecek içen bir kişinin Alzheimer'a yakalanma oranı içmeyen birine göre 2.9 kat daha fazla. Bu rakam söz konusu felç riski olduğunda ise 3 katına çıkıyor.


 


 


kaynak:sabah









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