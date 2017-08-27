Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Lalebey ve Alipaşa mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmasını engellemek ve halkı sokağa dökmek amacıyla HDP'nin yaptığı çağrıyı vatandaş dikkate almadı.

İLÇE PKK YÜZÜNDEN ÇOK HASAR ALMIŞTI

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir döneminde hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı doğrultusunda terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu büyük zarar gören Sur'un cazibe merkezi haline getirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve belediye tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor.

HDP'NİN "EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN" ÇAĞRISI BOŞA GİTTİ

HDP Genel Merkezi'nin açıklaması ve ardından milletvekillerinin sosyal paylaşım sitelerinde ve yaptıkları "Evlerinizden çıkmayın, yoksa evlerinize, arsalarınıza el koyacaklar" yönündeki çağrı karşılık bulmadı.

RIZALARIYLA EVLERİNİ BOŞALTTILAR

Sur'un hak ettiği tarihi kimliğine kavuşması için yürütülen çalışmaları engellemek için çaba gösteren HDP'lilere mahalle sakinleri uymadı. 3 gün önce HDP milletvekilleri Sibel Yiğitalp, Ziya Pir ve İmam Taşçıer de Alipaşa Mahallesi'nde yıkımı engellemeye çalışma girişimi, vatandaştan karşılık bulmadığı için sonuçsuz kalırken, sosyal medyada konuyla ilgili söz konusu tarafın yaptığı asılsız iddialara da karşılık bulmadı. Söz konusu mahallelerde oturan bir kaç aile de ücretini devletin ödediği nakliye araçlarıyla evlerini boşalttı.

KİMSE MAĞDUR EDİLMEDİ

Alipaşa-Lalebey mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Tarihi Diyarbakır Surları çerçevesinde Valilik, Büyükşehir ve Sur Belediyesi ile TOKİ tarafından yürütülen çalışmalarda hak sahiplerine ödemeler tamamlandı.

Proje ile bölgenin gecekondular ile plansız yapılardan temizlenmesiyle ortaya çıkan 30 bin 372 metrekarelik alanın TOKİ'ye devri gerçekleşti. Evleri yıkılan ailelerin bir kısmına TOKİ'nin Çölgüzeli Konutları'ndan ev verildi. Bu konutlardan almak istemeyenlere ise evlerinin bedeli nakit olarak ödendi. Hak sahibi olmayan ailelere de kira yardımı yapılırken, evlerinin taşınması için nakliye giderleri karşılandı.

METRUK BİNALARIN YERİNE KONAK YAPILACAK

Vatandaşların mağdur edilmediği proje kapsamında boşaltılan metruk binaların yerine tarihi dokuya uygun konaklar inşa edilecek.

Bakanlığın Koruma Amaçlı İmar Planı doğrultusunda ilçede alt yapı, sokak sağlıklaştırma, kentsel tasarım ile peyzaj, yöresel mimariye uygun konut projelerinin uygulanması çalışmaları ve tahrip olan 14 tarihi eserin restorasyonu sürüyor.

Bir dönem PKK'lı teröristlerin saldırılarının yaşandığı Ali Paşa Mahallesi'nin tamamı ile Lalebey Mahallesi'nin bir kısmı da bu kapsamdaki çalışmalara dahil edildi. Bu çerçevede, daha önce boşaltılan metruk binaların yıkımı sürüyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce iki mahalledeki tescilli 23 yapının dışındaki evlerin yerine konaklar inşa edilecek.

Çalışmaların tamamlanmasıyla, iki mahalle de tarihi dokuya uygun konaklara kavuşacak.

Kaynak: haberinburada