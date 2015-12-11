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diyarbakır'ın sur ilçesi'nde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

DİYARBAKIR'IN SUR İLÇESİ'NDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI

DİYARBAKIR'ın merkez Sur İlçesi'nde 2 Aralık gününden itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağı dün gece saat 23.00'den itibaren kaldırıldı.

Tarih : 11 Aralık 2015, 09:15
Puan Ver : Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı(9/10)9


Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde kaymakamlık sokağa çıkma yasağının dün gece kaldırıldığını açıkladı.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, 'İlçemiz merkez mahallelerinde yoğunlaşan BTÖ mensuplarının faaliyetlerine son verilmesi, kamu düzeninin sağlanması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin temin edilmesi amacı ile ilçemiz Suriçi'nde bulunan toplam 15 mahallemizin 6'sında (Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş) ve Gazi caddesinde 2 Aralık 2015 Çarşamba günü saat 05.00 itibari ile ikinci bir emre kadar Kaymakamlığımızca sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Bu mahallelerimizde ilan edilen sokağa çıkma yasağı 10 Aralık 2015 Perşembe günü saat 23.00 itibari ile ikinci bir duyuruya kadar kaldırılmıştır. Vatandaşlarımızın kendi can ve mal güvenlikleri için ilan edilen yasağa hassasiyetle uyduğu memnuniyetle gözlemlenmiştir. Vatandaşlarımıza göstermiş oldukları bu duyarlılıktan dolayı teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur' denildi.








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