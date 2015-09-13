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diyarbakır'ın sur ilçesinde sokağa çıkma yasağı

DİYARBAKIR'IN SUR İLÇESİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde valilik kararıyla ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Tarih : 13 Eylül 2015, 09:16
Puan Ver : Diyarbakır'ın Sur İlçesinde Sokağa Çıkma Yasağı(10/10)7


Diyarbakır'ın Sur ilçesinde valilik kararıyla ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak vatandaşlara caminin hoparlöründen duyuruldu. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde gece YDG-H üyeleri tarafından Lalebey ve Hasırlı mahallelerinde hendek kazılarak polis ekiplerine yönelik saldırı hazırlığından bulunulması üzerine Diyarbakır Valiliği saat 05.00'dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak vatandaşlara Tarihi Ulu Camii'nin hoparlöründen vatandaşlara duyurulurken duyurunun yapılmasının ardından Kentin tamamında elektrikler kesildi.Sur ilçesinde polis helikopteri devriye atarken birçok noktada güvenlik önlemi alındı.








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