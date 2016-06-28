

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 2'si polis 8 kişi yaralandı.







Alınan bilgiye göre, 27 Mayıs Mahallesi Ergani Caddesi Afet Küme Evleri mevkisinde polis aracının geçişi sırasında teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Patlamada ilk belirlemelere göre biri ağır 2 polis ile 6 sivil yaralandı.







Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Dicle Devlet Hastanesine kaldırıldı. Patlamanın şiddetiyle yol ile çevredeki ev ve iş yerlerinde hasar oluştu.







BÖLGEDE OPERASYON BAŞLATILDI







Patlamanın ardından olay yerine zırhlı araçlarla çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Patlamanın yaşandığı bölge giriş ve çıkışlara kapatılırken, bölgede operasyon başlatıldı