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DİYARBAKIR'IN DİCLE İLÇESİ'NDE PATLAMA: 1 ŞEHİT


DİYARBAKIR'IN DİCLE İLÇESİ'NDE PATLAMA: 1 ŞEHİT
Tarih : 28 Haziran 2016, 13:37
Puan Ver : Diyarbakır'ın Dicle İlçesi'nde Patlama: 1 Şehit(7/10)5


Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde PKK'lı teröristlerce  bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 2'si polis 8 kişi  yaralandı. Yaralı polis memurlarından biri hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



Alınan bilgiye göre, 27 Mayıs Mahallesi Ergani Caddesi Afet Küme  Evleri mevkisinde polis aracının geçişi sırasında teröristlerce bomba yüklü  araçla saldırı gerçekleştirildi. Patlamada ilk belirlemelere göre biri ağır 2 polis ile 6 sivil  yaralandı.



Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Dicle  Devlet Hastanesine kaldırıldı. Patlamanın şiddetiyle yol ile çevredeki ev ve iş yerlerinde hasar  oluştu.



BÖLGEDE OPERASYON BAŞLATILDI



Patlamanın ardından olay yerine zırhlı araçlarla çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Patlamanın yaşandığı bölge giriş ve çıkışlara kapatılırken, bölgede operasyon başlatıldı.








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