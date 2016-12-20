

Lice, Hani ve Kocaköy ilçesinin kırsal alanında bulunan dağlık ve ormanlık alanında, düzenlenecek operasyon öncesi 18 Aralık günü uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı bugün saat 09.00'dan itibaren kaldırıldığı duyuruldu. Konuya ilişkin Diyarbakır Valiliği'ince yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:







"İlimiz Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenmiştir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, belirtilen bölgelerde 18 Aralık 2016 günü saat 05.00'dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 20 Aralık 2016 günü saat 09.00'dan itibaren kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz.







kaynak:yenişafak