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DİYARBAKIR'IN 16 KÖYÜNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI


DİYARBAKIR'IN 16 KÖYÜNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Tarih : 08 Mayıs 2017, 10:36
Puan Ver : Diyarbakır'ın 16 Köyünde Sokağa Çıkma Yasağı(9/10)12


Terör örgütü PKK'ya yönelik Lice ve Hani ilçelerinde düzenlenecek operasyon öncesi 16 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:



"Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Lice İlçesine bağlı olan; Abalı köyü, Birlik köyü, Şenlik köyü, Erginköy köyü, Tuzlaköy köyü, Çeper köyü, Ecemiş köyü, Daralan köyü ve Duruköy köyü, Hani İlçesi'ne bağlı olan; Serenköy köyü, Uzunlar köyü, Yukarıturalı köyü, Kalaba köyü, Topçular köyü, Akçayurt köyü ve Kaledibi köyü 8 Mayıs 2017 günü saat 05.00dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."



 



kaynak:milliyet










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