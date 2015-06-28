O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

DİYARBAKIR'DAN YOLA ÇIKAN EZİDİLER KAPIKULE'YE ULAŞTI


DİYARBAKIR'DAN YOLA ÇIKAN EZİDİLER KAPIKULE'YE ULAŞTI
Tarih : 28 Haziran 2015, 10:53
Puan Ver : Diyarbakır'dan Yola Çıkan Ezidiler Kapıkule'ye Ulaştı(10/10)8


Yaklaşık bir yıl önce IŞİD'in Irak'ta Şengal'e saldırması üzerine Türkiye'ye sığınan yüzlerce Ezidi, Avrupa'ya gidebilmek için eylem başlatmıştı. Önceki gece Kapıkule Sınır Kapısı'na gitmek için özel otobüslerle yola çıkan Ezidiler Diyarbakır Valiliği kararıyla yolda durdurularak geri döndürüldü. O gruptan ayrılan ve denetimleri geçen 5 otobüs ise Edirne'ye gitmek üzere yoluna devam etti. Yaklaşık 25 saat süren yolculuğun ardından aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu yaklaşık 250 kadar Ezidi 5 otobüsle Kapıkule Sınır Kapısı'na 5 kilometre kala jandarma ekiplerince fark edilerek durduruldu.



GERİ DÖNMEK İSTEMİYORLAR



Araçlardan indirilen Ezidiler, jandarma ekiplerinin ikna çabalarına rağmen başka yere gitmek istemediklerini söyledi ve oturma eylemine başladı. Karayolu kenarında oturan Ezidiler için jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bebek ve çocukların da aralarında bulunduğu Ezidiler farklı araçlarla kapalı spor salonuna götürülme teklifini de kabul etmedi. Otobüs firmasının sürücüleri, Ezidilerin şirketleriyle anlaştığını ve 25 saat önce Diyarbakır'dan yola çıktıklarını söyledi. Ezidilerin yol kenarında oturarak bekleyişleri sürüyor.








Etiketler: Diyarbakır  Dan  Yola  Çıkan  Ezidiler  Kapıkule  Ye  Ulaştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER