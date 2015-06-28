

Yaklaşık bir yıl önce IŞİD'in Irak'ta Şengal'e saldırması üzerine Türkiye'ye sığınan yüzlerce Ezidi, Avrupa'ya gidebilmek için eylem başlatmıştı. Önceki gece Kapıkule Sınır Kapısı'na gitmek için özel otobüslerle yola çıkan Ezidiler Diyarbakır Valiliği kararıyla yolda durdurularak geri döndürüldü. O gruptan ayrılan ve denetimleri geçen 5 otobüs ise Edirne'ye gitmek üzere yoluna devam etti. Yaklaşık 25 saat süren yolculuğun ardından aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu yaklaşık 250 kadar Ezidi 5 otobüsle Kapıkule Sınır Kapısı'na 5 kilometre kala jandarma ekiplerince fark edilerek durduruldu.







GERİ DÖNMEK İSTEMİYORLAR







Araçlardan indirilen Ezidiler, jandarma ekiplerinin ikna çabalarına rağmen başka yere gitmek istemediklerini söyledi ve oturma eylemine başladı. Karayolu kenarında oturan Ezidiler için jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bebek ve çocukların da aralarında bulunduğu Ezidiler farklı araçlarla kapalı spor salonuna götürülme teklifini de kabul etmedi. Otobüs firmasının sürücüleri, Ezidilerin şirketleriyle anlaştığını ve 25 saat önce Diyarbakır'dan yola çıktıklarını söyledi. Ezidilerin yol kenarında oturarak bekleyişleri sürüyor.